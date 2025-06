Amanda Knox arriva la serie tv shock | Ora tocca a me raccontare la verità

L’attesa è finita: Amanda Knox torna sotto i riflettori con la sua serie tv shock, pronta a rivelare la sua verità come mai prima. Dopo il successo di “Qui non è Hollywood” e le polemiche che hanno acceso il dibattito pubblico, questa nuova produzione promette di svelare dettagli inediti sulla vicenda. Il 20 agosto, preparatevi a entrare nel cuore di una delle storie più controverse degli ultimi anni, perché ora tocca a lei raccontare.

A pochi mesi dal successo (e dalle polemiche) di Qui non è Hollywood — la serie firmata da Pippo Mezzapesa che ha ricostruito l'omicidio di Sarah Scazzi ad Avetrana — gli spettatori italiani si preparano ad accogliere un nuovo progetto altrettanto divisivo. Si intitola The Twisted Tale of Amanda Knox, uscirà il 20 agosto su Hulu e, in Italia, in streaming su Disney+. La serie riapre uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi vent'anni: il delitto di Perugia, che nel 2007 sconvolse sia l'opinione pubblica italiana che quella americana. La vittima fu Meredith Kercher, studentessa britannica in Erasmus nella città umbra, uccisa brutalmente a soli 22 anni nell'appartamento che condivideva con altre ragazze, tra cui proprio Amanda Knox.