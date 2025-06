Amadeus crollo sul Nove | dall’Auditel la resa e non c’è Fiorello che tenga Pure un Bruce Willis d’annata l’annienta I dati del flop

Il panorama televisivo italiano sembra insaziabile nella sua ricerca di successi, ma alcune punte non riescono a decollare. Amadeus e Fiorello, anche con la loro consueta carica di talento e simpatia, faticano a conquistare il pubblico, come dimostrano gli ascolti deludenti dell’ultima puntata di "Like a Star" e la scarsa performance di film cult come "Armageddon" su Tv8. Una sfida difficile, ma il cuore del pubblico può sorprenderci ancora...

Niente: non c’è davvero niente da fare, e non c’è proposta, battuta, o ammiccamento mediatico di Fiorello che possa reggere botta. Se persino su Tv8 la messa in onda in onda del film cult del 1998 di Michael Bay con Bruce Willis, Armageddon-Giudizio finale, ha totalizzato 353mila spettatori, pari al 2,7% di share, mentre su La Nove, anche la sesta puntata del talent show della rete Warner, con Ama alla guida di Like a Star, non è andata oltre il 2,6% di share della scorsa settimana, fermandosi a 380mila spettatori in prima serata, vuol dire che siamo allo stremo del redde rationem. Amadeus flop, gli ascolti: i numeri di ieri sulla resa finale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Amadeus, crollo sul Nove: dall’Auditel la resa e non c’è Fiorello che tenga. Pure un Bruce Willis d’annata l’annienta. I dati del flop

In questa notizia si parla di: bruce - fiorello - willis - amadeus

Amadeus, crollo sul Nove: dall'Auditel la resa e non c'è Fiorello che tenga. Pure un Bruce Willis d'annata l'annienta. I dati del flop.

Fiorello e Amadeus, il siparietto con i figli (che poi escono insieme): «Li abbiamo geolocalizzati?» - In attesa della lettura della classifica finale di Sanremo 2024, Fiorello e Amadeus sono stati protagonisti di un divertente siparietto sul palco dell'Ariston. Da ilgazzettino.it

Fiorello e Amadeus spargono indizi sulle co-conduttrici di Sanremo - Nell'ultima puntata social, prima di tornare da lunedì 16 gennaio ufficialmente su Rai Due con Viva Rai 2, Fiorello scherza con l'amico Amadeus e semina indizi sulle due co- Scrive repubblica.it