Alvise Biffi eletto presidente di Assolombarda

L'assemblea privata di Assolombarda ha scelto Alvise Biffi come nuovo presidente per il quadriennio 2025-2029, un leader determinato a guidare l'associazione verso nuove sfide. Imprenditore appassionato di digital transformation e cyber security, Biffi porta con sé una visione innovativa e un'esperienza solida nel settore. Con il suo entusiasmo, promette di rafforzare il ruolo di Assolombarda come motore di crescita e innovazione per le imprese italiane.

L'assemblea privata di Assolombarda ha eletto Alvise Biffi come presidente per il quadriennio 2025-2029. Imprenditore impegnato sui temi della digital transformation e cyber security, Alvise Biffi è laureato in economia aziendale all'Università Bocconi. È amministratore delegato dell'azienda Secure Network, da lui fondata nel settore dell'offensive cyber security. Già vicepresidente di Assolombarda, attualmente è membro del consiglio generale di Confindustria e consigliere della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi. Già presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda (2010), nel 2013 viene eletto presidente di Piccola Industria Assolombarda e riceve anche la delega nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alvise Biffi eletto presidente di Assolombarda

