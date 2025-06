Alvaro Morata e Alice Campello festeggiano 8 anni di matrimonio | la dolce dedica del calciatore

Alvaro Morata e Alice Campello celebrano otto anni di amore e complicità, un traguardo speciale che merita di essere condiviso con i propri fan. Il calciatore ha scritto una dedica emozionante su Instagram, riflettendo la profondità dei loro sentimenti e la forza del loro legame. Un gesto che dimostra come l’amore possa resistere nel tempo, ispirando chi sogna un’unione duratura e felice.

Alvaro Morata e Alice Campello festeggiano 8 anni di matrimonio. Il calciatore fa una dedica dolcissima su Instagram. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Alvaro Morata e Alice Campello festeggiano 8 anni di matrimonio: la dolce dedica del calciatore

In questa notizia si parla di: alvaro - morata - alice - campello

Chi è Alice Campello, la malattia e l'intervento a New York, i figli con il marito Alvaro Morata, la reunion dopo la crisi, il patrimonio - Alice Campello, modella veneta, è nota per il suo matrimonio con il calciatore Alvaro Morata e per la sua carriera nel mondo della moda.

Dopo le minacce di morte ad Alvaro Morata, Alice Campello spiega la sua operazione a New York e la decisione di non avere un altro bambino. Vai su Facebook

Alice Campello: «Sono stata operata a New York». Come sta la moglie di Alvaro Morata Vai su X

Alice Campello, la dedica per Alvaro Morata nel giorno dell'anniversario; Álvaro Morata e Alice Campello celebrano l'ottavo anniversario di matrimonio; Alice Campello e Alvaro Morata: 8 anni di matrimonio. Le romantiche foto.

Alice Campello: «Con Alvaro Morata ci sono stati momenti di odio, non stavamo bene». Il calciatore: «Avevo pensieri autolesionisti» - Dopo otto anni insieme, un matrimonio da favola e quattro figli, Alvaro Morata e Alice Campello decidono di separarsi nell’agosto 2024. Riporta msn.com

Alice Campello: “Con Morata ci sono stati momenti di odio, eravamo due persone che non stavano bene” - Alice Campello e Alvaro Morata hanno ricordato il periodo di crisi vissuto nel loro rapporto, che li ha portati a prendere strade diverse per poi riavvicinarsi ... Si legge su fanpage.it