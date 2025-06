Altro che differenziata via Papireto è invasa dai rifiuti | Rimpallo di responsabilità fra Rap e Comune

problema, ma la situazione sembra restare invariata. È ora di agire concretamente per ripristinare il decoro e la dignità di via Papireto, affinché i residenti possano vivere in un ambiente pulito e sicuro. Solo con il coinvolgimento di tutti si potrà trovare una soluzione efficace e duratura.

In via Papireto, zona teoricamente sottoposta alla raccolta differenziata, ogni giorno i rifiuti si accumulano in maniera vergognosa, al punto che i bambini del quartiere si ritrovano a giocare tra la spazzatura. È una scena indegna di una città civile. Ho contattato il Comune per segnalare il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Altro che differenziata... via Papireto è invasa dai rifiuti: "Rimpallo di responsabilità fra Rap e Comune"

