Altro che chiusura definitiva il Kokus bar chiuso per 8 volte è pronto a riaprire sbocciando con whisky e vodka

Altro che chiusura definitiva: il Kokus Bar, chiuso già otto volte dalle autorità romane, si prepara a riaccendere i motori con nuove ambizioni. Tra whisky e vodka, il locale sembra deciso a rinascere più forte di prima, sfidando le polemiche e i divieti. Nonostante le accuse di mettere a rischio l’ordine pubblico, il Kokus si appresta a riaprire, portando con sé un mix di sfide e opportunità, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

Nonostante il Kokus bar "costituisca un serio fattore di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica", come sostiene la questura di Roma che negli anni lo ha già chiuso temporaneamente per ben 8 volte, dai 15 ai 45 giorni, il locale è pronto a riaprire i battenti.

Altro che chiusura definitiva, il Kokus bar chiuso per 8 volte è pronto a riaprire sbocciando con whisky e vodka; Ferito al collo con un vetro durante una lite davanti al Kokus, il bar chiuso sei volte dalla questura.

Ferito al collo con un vetro durante una lite davanti al Kokus, il bar chiuso sei volte dalla questura - Il bar chiuso sei volte dalla questura Una violenta lite scoppiata ancora davanti al Kokus bar di via Casilina. Come scrive romatoday.it

Torpignattara, il bar sulla Casilina non aprirà più. Era stato già chiuso 7 volte per risse e feste fino all'alba - Il questore di Roma, infatti, ha firmato il decreto che revoca la licenza al bar che, dal 2018 al 2024, per ben 7 volte ... Riporta romatoday.it