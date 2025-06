Alluvione Versilia il ricordo Dalla spiaggia al disastro portando con noi i patini Così salvammo gli anziani

Ero al mare, al nostro amato lido di Marina di Pietrasanta, quando il cielo si oscurò improvvisamente. Ricordo il rumore assordante dell’acqua che si abbatteva sulla spiaggia e il caos che ne seguì. Quel 19 giugno 1996 segnò il nostro territorio in modo indelebile, lasciando un ricordo doloroso ma anche di speranza e solidarietà. Oggi, a quasi tre decenni di distanza, riviviamo quei momenti per non dimenticare mai.

Marina di Pietrasanta (Lucca), 19 giugno 2025 – Il fango, le urla, la violenza dell'acqua. Era il 19 giugno 1996 quando un temporale di proporzioni eccezionali si abbatté sull' Alta Versilia, travolgendo anche le frazioni di Cardoso e Fornovolasco. Oggi, a distanza di 29 anni, Andrea Focacci, all'epoca 23enne, ripercorre per noi quella giornata che non potrà mai dimenticare. Andrea, dove si trovava quel giorno? "Ero al mare, al nostro stabilimento balneare, il Bagno Liù a Fiumetto, Marina di Pietrasanta. Era brutto tempo, sì, ma niente di eccezionale. Sul litorale, era solo una giornata uggiosa, nulla che potesse far pensare a quello che stava per succedere.

