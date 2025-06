Alluvione in Versilia 29 anni fa il potente temporale autorigenerante che portò morte e distruzione

Il 19 giugno 1996, la Toscana fu sconvolta da un temporale autorigenerante che lasciò un ricordo indelebile. Quel giorno, le Alpi Apuane si trasformarono in un teatro di distruzione, con un sistema meteorologico che si alimentava da solo, causando morte e devastazione in poche ore. Oggi, a 29 anni di distanza, riviviamo quei momenti per non dimenticare e riflettere sulle sfide del cambiamento climatico.

Firenze, 19 giugno 2025 – Il 19 giugno 1996 la Toscana fu travolta da uno degli eventi meteorologici più drammatici della sua storia recente. Un violento sistema temporalesco si abbatté sulle Alpi Apuane, rimanendo stazionario per circa otto ore e colpendo con particolare violenza le frazioni di Cardoso, nel comune di Stazzema, e Fornovolasco, nel comune di Vergemoli. In poche ore, su una porzione molto limitata di territorio, caddero tra i 410 e i 480 millimetri di pioggia: l'equivalente di sei mesi di precipitazioni. «Fu un evento particolare – spiegano dal consorzio Lamma –. Era un temporale singolo, stazionario su una porzione limitata di territorio.

