Alluvione il Pd | Meno del 4% ha ricevuto i rimborsi promessi Il governo faccia la sua parte

In un momento di crisi come quello causato dall'alluvione in Romagna, le promesse devono diventare azioni concrete. Ancora una volta, le imprese e i cittadini si trovano a fare i conti con le parole vuote del governo, che non ha ancora mantenuto i rimborsi promessi, lasciando la regione nel limbo. È ora che le istituzioni dimostrino davvero la loro vicinanza e responsabilità , mettendo al primo posto le esigenze delle comunità colpite.

“Ancora una volta, la Romagna e le sue imprese si ritrovano ad affrontare l'ennesima beffa da parte di un Governo che, a parole, promette rapidità ed efficienza, ma nei fatti si rivela incapace di dare risposte concrete". Così il segretario territoriale del Pd forlivese Enrico Monti e il Gruppo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Alluvione, il Pd: "Meno del 4% ha ricevuto i rimborsi promessi. Il governo faccia la sua parte"

In questa notizia si parla di: governo - alluvione - meno - ricevuto

Alluvione, Alice Buonguerrieri: “Dal governo fondi record, pulizia dei fiumi in ritardo” - Cesena, 12 maggio 2025 – Due anni dopo la devastante alluvione, l'onorevole Alice Buonguerrieri, presidente di Fratelli d'Italia di Forlì-Cesena, condivide il suo bilancio sulla faticosa ricostruzione.

? Oggi ci siamo cosparsi di farina davanti al Ministero dell’Agricoltura: il bianco dell’inazione, dell’assenza, dell’ipocrisia di un governo che a parole “difende il popolo” e nei fatti lo manipola e tradisce. Chiediamo una cosa semplice: tagliare l’IVA su pane, lat Vai su Facebook

Alluvione, il Pd: Meno del 4% ha ricevuto i rimborsi promessi. Il governo faccia la sua parte; Rimborsi alluvione. Il Pd: “Beffa del governo per famiglie ed imprese agroalimentari; A due anni dall’alluvione in Emilia Romagna, solo il 3,5% di cittadini e imprese ha ricevuto un sostegno dal Governo.

L’Emilia-Romagna è di nuovo allagata e aspetta ancora i fondi dell’alluvione di un anno fa - da governo e commissario per la ricostruzione pubblica dopo l’alluvione (su cinque miliardi complessivi di danni, quindi meno del 10% ... Segnala msn.com

Un anno dopo l’alluvione la Toscana aspetta ancora molti soldi dal governo - A distanza di un anno l’amministrazione regionale ha fatto sapere di aver ricevuto ... ilpost.it scrive