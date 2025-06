Alluvione i lavori vanno avanti Sette cantieri attivi a Calenzano

Dopo l’alluvione del 14 marzo scorso, Calenzano si risveglia con sette cantieri attivi, simbolo di un impegno concreto e immediato per il ripristino. Con una spesa di 6,4 milioni di euro, il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, in collaborazione con il Genio Civile della Toscana, sta lavorando senza sosta per riparare i danni e tutelare il patrimonio pubblico, dimostrando che la comunità è pronta a rialzarsi più forte che mai.

Sono sette i cantieri attivati sul territorio di Calenzano dopo l’alluvione del 14 marzo scorso, per un importo complessivo dei lavori messi in atto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, in accordo con il Genio Civile della Regione Toscana, di 6,4 milioni di euro. La cifra più alta rispetto a tutti gli altri Comuni. La stima poi è di una spesa di circa 5 milioni di euro per il ripristino del patrimonio pubblico (strade comunali, edifici). Ieri mattina il sopralluogo sul cantiere dell’intervento di somma urgenza attivato a La Chiusa con l’assessore regionale alla Protezione civile Monia Monni, il sindaco calenzanese Giuseppe Carovani e il presidente del Consorzio di Bonifica Paolo Masetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alluvione, i lavori vanno avanti. Sette cantieri attivi a Calenzano

In questa notizia si parla di: alluvione - lavori - sette - cantieri

Lavori post alluvione, anche i sensori di allagamento nel tunnel della secante: chiusure notturne - Dopo gli eventi alluvionali del maggio 2023, i lavori per l'adeguamento e il miglioramento degli impianti tecnologici nel tunnel della Secante proseguono.

Alluvione, i lavori vanno avanti. Sette cantieri attivi a Calenzano; Sesto Fiorentino e Calenzano sui giornali; Ricostruzione post alluvione, vertice a Modigliana con Curcio: al via l’affidamento dei lavori per 60 milioni di euro.

L’acquedotto sarà rinnovato. Lavori per oltre un milione di euro. Sette cantieri sulle condotte idriche - Il pacchetto d’interventi presentato da Acque Spa: miglioramento alle infrastrutture e asfaltatura delle strade ... Si legge su msn.com

Modigliana, oltre seimila frane. E un'estate di cantieri - Alla presentazione con enti e istituzioni degli interventi, complessi ... rainews.it scrive