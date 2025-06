Allerta meteo sulla Murgia Barese | in arrivo rovesci e temporali

Precipitazioni intense e temporali in arrivo sulla Murgia Barese: la Protezione civile ha lanciato l’allerta gialla per rischi di rovesci e nubifragi nelle zone interne della Puglia. È fondamentale rimanere aggiornati e prepararsi a eventuali disagi. La sicurezza viene prima di tutto: ecco cosa fare per proteggere te e la tua famiglia.

La Protezione civile ha diramato l'avviso relativo al rischio di rovesci e temporali sulle zone interne della Puglia Allerta meteo gialla diramata dalla Protezione civile per ciò che concerne la Puglia Centrale Bradanica, e quindi pare della Murgia Barese e il Basso Ofanto. "Precipitazioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Allerta meteo sulla Murgia Barese: in arrivo rovesci e temporali

