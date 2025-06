Allerta meteo per temporali forti in Lombardia | le zone coinvolte nel Comasco

Preparatevi, Lombardia: l'allerta meteo per temporali forti si estende anche nel Comasco, coinvolgendo le zone prealpine. La protezione civile ha emesso un nuovo avviso per garantire la sicurezza di cittadini e attivitĂ , sottolineando l'importanza di restare aggiornati. In queste ore, prudenza e attenzione saranno le vostre alleate per affrontare eventuali criticitĂ . Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli pratici.

La protezione civile oggi 19 giugno ha emesso una nuova allerta meteo per la Lombardia a causa del rischio di temporali forti. L'avviso riguarda anche alcune aree della provincia di Como, in particolare le zone prealpine. Escluse dall'allerta Como cittĂ e le aree di pianura.

