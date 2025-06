Alleanza Verdi Sinistra Terni | Importante la richiesta di costituzione in giudizio del Comune su Bioter Bandecchi tuteli la salute dei cittadini

L’alleanza tra Verdi e Sinistra a Terni si fa sempre più forte, unendo le forze per tutelare la salute dei cittadini. La richiesta di costituzione in giudizio del Comune contro il riavvio dell’impianto Bioter Bandecchi rappresenta un passo importante per garantire un futuro più sicuro. Noi di AVS siamo soddisfatti nell’aver contribuito alla decisione della Giunta regionale, ma la strada continua: insieme possiamo fare la differenza per la nostra città.

Pubblichiamo di seguito il comunicato ricevuto dalla sezione provinciale di Terni di Alleanza Verdi Sinistra sul tema del riavvio dell'impianto Bioter di Terni. --------------------------------- Noi di Avs, siamo soddisfatti nell'aver contribuito alla decisione della Giunta regionale.

