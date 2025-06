ALLARME ROSSO PATENTE – Obbligatoria la B96 per l’Autostrada | la Nota del Ministero è chiara bisogna adeguarsi prima dell’Estate

L’obbligo della patente B96 si avvicina: il ministero ha emesso la nota 232, sottolineando l’importanza di adeguarsi prima dell’estate. Questa certificazione aggiuntiva è fondamentale per chi desidera guidare veicoli più complessi e garantisce maggiore sicurezza sulle strade. Ottenere la patente richiede un percorso preciso, che inizia con l’esame di teoria e culmina con il rilascio della patente completa. Prepararsi bene è la chiave per evitare sorprese e guidare con tranquillità.

Occorre fare molta attenzione a condurre il proprio veicolo con la giusta documentazione: questo codice può essere fondamentale. Ottenere la patente B richiede un percorso strutturato. Si inizia con l'esame di teoria, preceduto da un corso in autoscuola o in uno studio autonomo. Superata la prova, si ottiene il foglio rosa, che consente di esercitarsi alla guida, purché accompagnati da una persona con la patente da almeno dieci anni. Segue poi l'esame pratico, cruciale per il conseguimento della licenza. La patente B abilita alla guida di diverse tipologie di veicoli. Principalmente, permette di condurre autoveicoli la cui massa massima autorizzata non superi i 3.

