Allarme occupazioni a Chieti Pompilio Azione Politica | Case parcheggio occupate abusivamente da otto famiglie rom

L’emergenza occupazioni abusive a Chieti si fa sentire con forza, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e l’ordine pubblico. Serena Pompilio, rappresentante di Azione Politica, denuncia l’occupazione indiscriminata di otto famiglie rom in via dei Palmensi, dopo lo sgombero del “ferro di cavallo” a Pescara. Un episodio che rischia di alimentare tensioni e richiede risposte rapide e concrete dalle istituzioni.

Serena Pompilio, esponente di Azione Politica, lancia l'allarme su quanto sta accadendo a Chieti in via dei Palmensi, dove – secondo quanto riportato – otto famiglie rom avrebbero occupato abusivamente alcune case parcheggio, in seguito allo sgombero del cosiddetto "ferro di cavallo" a Pescara.

