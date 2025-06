Alla Villa Comunale sta arrivando Ausonia Fest musica e food all' insegna delle contaminazioni culturali

Preparati a vivere una giornata indimenticabile alla Villa Comunale! Sabato 21 giugno, Ausonia Fest trasforma il parco in un caleidoscopio di suoni, sapori e creatività, celebrando le contaminazioni culturali. Dalle 10:30 alle 20:30, musica, performance dal vivo, mercatini artigianali e tanto divertimento ti aspettano in un appuntamento che unisce tradizioni e innovazione. Non perderti questa festa unica: vieni a scoprire il connubio perfetto tra cultura e divertimento!

Appuntamento sabato 21 giugno alla Villa Comunale, dalle 10,30 alle 20,30, con la prima edizione di Ausonia Fest, nuovo format culturale all'insegna del divertimento. Dalle prime luci del mattino al tramonto in programma dieci ore di musica con dj set, performance dal vivo, market creativi e.

