Alla scoperta della fiaba e della sua evoluzione Ferrara Off propone un laboratorio

Scopri il magico mondo delle fiabe e la loro straordinaria evoluzione in un laboratorio teatrale estivo a Ferrara Off! Rivolto a giovani dai 16 ai 19 anni, questa esperienza unica ti guiderà attraverso cinque intense giornate di formazione, tra narrazione, teatro e creatività, fino ai giorni nostri. Un’occasione imperdibile per immergersi nella magia delle storie e lasciarsi ispirare. Vuoi scoprire come le fiabe si trasformano nel tempo? Continua a leggere!

Una nuova esperienza formativa per ragazze e ragazzi dai 16 ai 19 anni arriva a Ferrara Off. Si tratta di un laboratorio teatrale estivo dedicato alla scoperta della fiaba e della sua evoluzione, fino ai nostri giorni. Il corso prevede cinque giornate di formazione intensiva dal 27 giugno all'1.

