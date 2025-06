Alla Limonaia di Villa Strozzi Pitti closing party con Samuel dei Subsonica in consolle

Subsonica, pronto a infiammare il dancefloor con la sua energia unica. Firenze si anima per celebrare la conclusione di questa settimana di stile e innovazione, offrendo un evento indimenticabile nel cuore della città. Non perdere l'opportunità di vivere una notte esclusiva tra musica, moda e divertimento. La limonaia di Villa Strozzi sarà il palcoscenico perfetto per una serata che resterà impressa nella memoria di tutti gli appassionati.

Firenze si prepara a salutare la settimana della moda maschile con un evento imperdibile. Venerdì 20 giugno, in occasione di Pitti Uomo 108, La Limonaia Strozzi ospiterà il "Pitti Closing Night Party", una serata a ingresso libero che vedrà come ospite d'eccezione Samuel, il celebre frontman dei.

