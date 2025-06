alla guida ubriaco fradicio fermato mentre procede a zigzag

Alla guida di una Fiat 500X in evidente stato di ebbrezza, un uomo di 30 anni residente a Santarcangelo ha messo a rischio la propria vita e quella degli altri lungo la via Santarcangiolese. La sua andatura zigzagante ha attirato l’attenzione della Polizia locale, prontamente intervenuta. I successivi accertamenti hanno confermato i sospetti: il conducente risultava aver superato i limiti consentiti, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale mantenere sempre la massima attenzione alla sicurezza stradale.

Procedeva a zig zag lungo la via Santarcangiolese, in una calda domenica pomeriggio, al volante della sua Fiat 500X. Un’andatura incerta e pericolosa, che non è sfuggita all’attenzione di una pattuglia della Polizia locale della Valmarecchia. Gli agenti hanno immediatamente intimato l’alt al conducente, un 30enne residente a Santarcangelo, trovandosi davanti a una scena purtroppo ben nota. I successivi accertamenti hanno confermato i sospetti: l’uomo era al volante con un tasso alcolemico di quasi 3 grammi per litro di sangue, ben oltre la soglia dello 0,5 prevista dal codice della strada, e vicinissimo ai livelli clinicamente associati al coma etilico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it