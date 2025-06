Alla festa di San Giovanni due totem trasparenti contro gli abbandoni dei rifiuti

Durante la Festa di San Giovanni, Cesenatico si illumina con due totem trasparenti contro gli abbandoni dei rifiuti, ma non finisce qui. Anche a Cesena, il progetto 'Broken Window', nato dalla collaborazione tra Hera e il Comune, fa tappa per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di rispettare l’ambiente. Un’occasione unica per coinvolgere tutti nella tutela del nostro territorio, perché solo con la consapevolezza e l’azione possiamo fare davvero la differenza.

Non solo Cesenatico. Anche a Cesena, in occasione della Festa di San Giovanni, fa tappa a Cesena il progetto 'Broken Window', iniziativa congiunta di Hera e del Comune per sensibilizzare i cittadini sull'impatto ambientale dell'abbandono dei rifiuti e ad incoraggiarli a partecipare piĂą.

