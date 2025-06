Aliscafi da Capo d' Orlando alle Eolie solo tre ditte interessate ma non hanno i requisiti | revocata la procedura di affidamento

Dopo settimane di discussioni e polemiche, la Regione ha revocato la procedura di affidamento del servizio di collegamento tra Capo d’Orlando e le Isole Eolie. Solo tre ditte avevano manifestato interesse, ma nessuna possedeva i requisiti richiesti. La decisione, che avrebbe dovuto partire il 15 luglio, lascia molti a chiedersi quali soluzioni alternative possano essere adottate per garantire questo importante collegamento.

Revocato la procedura di affidamento ai servizi di collegamento tra Capo d'Orlando e le Isole Eolie che doveva partire il prossimo 15 luglio. Dopo giorni di polemiche sulla decisione di avviare la nuova tratta, arriva il colpo di spugna da parte dell'assessorato regionale delle Infrastrutture e.

