Alice Campello e Álvaro Morata condividono apertamente il loro percorso di crescita e di superamento delle difficoltà. Nel documentario "Morata: no sales quei soy", l’influencer rivela come, nei momenti più bui, la rabbia lasci spazio all’amore vero, che alla fine vince sempre. Un racconto sincero che ci invita a riflettere sulla forza del perdono e della speranza, anche nei periodi più complessi.

L'influencer e il calciatore hanno ripercorso il loro momento più difficile nel documentario Morata: no sales quei soy, incentrato sulla carriera di lui ma in cui c'è spazio anche per il privato. «Non che ora sia tutto perfetto, perché non lo era prima e non lo è neppure oggi», ha sottolineato Campello. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alice Campello sulla crisi con Álvaro Morata: «Non ero felice con me stessa e lui non era felice con sé stesso. Quando la rabbia se ne va, l’amore vince sempre»

