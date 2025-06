Algieri | Da sabato a Cosenza convention mondiale Camere commercio italiane all’estero

Da sabato a Cosenza si aprirà un capitolo importante per il commercio internazionale, con la 34ª convention mondiale delle Camere di commercio italiane all’estero. Per tre giorni, questa vibrante città diventerà il centro nevralgico delle relazioni commerciali globali, attirando esperti, imprenditori e stakeholder da tutto il mondo. Un’occasione imperdibile per consolidare reti, scoprire nuove opportunità e rafforzare il ruolo dell’Italia nel panorama economico globale.

(Adnkronos) – Cosenza per tre giorni capitale del commercio globale. Dal 21 al 23 giugno, infatti, il capoluogo bruzio ospiterà la 34ª convention mondiale delle Camere di commercio italiane all’estero. L’evento, organizzato dalla Camera di commercio di Cosenza e da Assocamerestero, in collaborazione con Unioncamere e con il supporto di Promos Italia, porterà in città . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

