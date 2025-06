Alfa-mannosidosi l' importanza di screening e diagnosi precoci

L'alfa-mannosidosi, rara e complessa, richiede attenzione tempestiva: una diagnosi precoce può fare la differenza nella qualità di vita dei pazienti. In occasione della Giornata Nazionale dell'Alfa-Mannosidosi, si evidenzia come lo screening neonatale rappresenti uno strumento fondamentale per intervenire tempestivamente, migliorando le prospettive di trattamento e gestione della malattia. La prevenzione e la diagnosi precoce sono le chiavi per affrontare meglio questa sfida sanitaria.

Roma, 19 giu. (askanews) - L'alfa-mannosidosi è una malattia ereditaria rara, con 1-2 casi stimati su un milione di abitanti, dovuta ad una mutazione genetica che provoca un accumulo patologico di alcune macromolecole nella cellula, con disturbi che possono interessare vari organi. Per sottolineare l'importanza dello screening neonatale e di una diagnosi precoce dell'alfa-mannosidosi, in occasione della Giornata Nazionale dell'Alfa-Mannosidosi a Roma si sono riuniti clinici ed esponenti delle istituzioni. L'obiettivo del convegno - organizzato con il contributo incondizionato di Chiesi - è sensibilizzare e promuovere la conoscenza della malattia, la necessità di lavorare in un team multidisciplinare e di un trattamento tempestivo per migliorare la qualità della vita delle persone affette dall'alfa-mannosidosi e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alfa-mannosidosi, l'importanza di screening e diagnosi precoci

