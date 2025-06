Alexander-Arnold esprime orgoglio al debutto del Real Madrid mentre Alonso predica la pazienza dopo il sorteggio

In un calcio che sempre più sorprende, Alexander-Arnold si presenta con orgoglio al debutto nel Real Madrid, sfidando le aspettative. Mentre Alonso predica pazienza dopo un pareggio emozionante contro Al Hilal, i biancorossi dimostrano che la strada verso il successo richiede tempo e dedizione. Tra tensioni e speranze, Madrid si prepara a scrivere il proprio futuro, consapevole che ogni passo conta. E così, l’avventura continua…

2025-06-19 15:05:00 Breaking news: Trent Alexander-Arnold ha espresso orgoglio nel fare il suo debutto nel Real Madrid nonostante la delusione di un pareggio per 1-1 con Al Hilal, poiché il nuovo allenatore Xabi Alonso ha insistito sul fatto che il cambiamento avrebbe richiesto del tempo. Madrid è stato il secondo migliore per lunghi periodi nell’apri della Coppa del Mondo di Club a Miami, sebbene abbiano preso il comando dal gol di 34 minuti di Gonzalo Garcia. Al Hilal meritatamente pareggio tramite la penalità di Ruben Neves e il portiere Bono hanno conservato un punto con un salvataggio in ritardo da Fede Valverde da 12 yard dopo che Madrid è stato controverso in ritardo di un calcio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: alexander - arnold - orgoglio - debutto

Liverpool, Slot chiude il caso Alexander-Arnold: «Concentriamoci sul titolo vinto, non sui fischi» - Il Liverpool chiude il caso Alexander-Arnold, invitando a concentrarsi sul titolo di campione della Premier League 2024-2025 anziché sui fischi.

Mondiale per Club, Alexander-Arnold non ha dubbi: Venire al Real Madrid è la decisione giusta; Trent Alexander-Arnold affronta scherzi birichini dall'aeroporto di Liverpool dopo aver scelto Manchester per il suo viaggio verso Madrid.; Level Up: la stratosferica ascesa di Trent Alexander-Arnold.

Level Up: la stratosferica ascesa di Trent Alexander-Arnold - Il fatto che l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp si sia sentito sicuro nell'affidare ad Alexander- Secondo redbull.com

Real Madrid: Alexander-Arnold e Huijsen tra i convocati per il Mondiale per Club - Il Real Madrid annuncia i nuovi acquisti e il ritorno di Carvajal per il Mondiale per Club con Xabi Alonso al debutto. Da msn.com