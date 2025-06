Alex Scott vuole replicare i leoni vincenti del 2023 prima dello scontro dei quarti di finale della Spagna

In un'estate di grandi aspettative, Alex Scott si prepara a guidare i suoi compagni di squadra verso la gloria, ispirandosi alla vittoria memorabile del 2023. Con la determinazione di chi vuole lasciare il segno, il centrocampista dell’Inghilterra U21 invita i suoi a ripercorrere le orme dei campioni passati, pronti a scrivere una nuova pagina di storia agli imminenti quarti di finale contro la Spagna. La sfida è ormai alle porte: riusciranno a ripetere il successo?

2025-06-19 00:20:00 Giorni caldissimi in redazione! Il centrocampista dell’Inghilterra U21 Alex Scott ha esortato i suoi compagni di squadra a “replicare ciò che i ragazzi hanno fatto due anni fa” in vista dello scontro di quarti di finale di Euro U21 dei tre Lions con la Spagna sabato. Il gioco di Trnava sarĂ una ripetizione della finale del 2023-che l’Inghilterra ha vinto 1-0-dopo che i tre leoni sono progrediti mentre i classificato del Gruppo B dopo una sconfitta per 2-1 ai rivali della Germania mercoledì sera. Scott ha segnato il suo primo gol degli U21 dopo che la squadra di Lee Carsley era seguita per 2-0 alla pausa per gentile concessione di Ansgar Knauff e Nelson Weiper. 🔗 Leggi su Justcalcio.com