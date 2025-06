Alessandro Rosina | A un popolo che invecchia serve più qualità della vita

Alessandro Rosina ci mette in guardia: il nostro Paese vive un invecchiamento senza precedenti, con le badanti che superano le colf. Un fenomeno che riflette una realtà complessa e urgente, dove la longevità crescente richiede di ripensare alla qualità di vita degli italiani. Ma come possiamo affrontare questa sfida? La risposta risiede nel valorizzare ogni anno in più, trasformandolo in benessere e opportunità per tutti.

Roma, 19 giugno 2025 – Professor Rosina, l’Italia invecchia, si spopola e per la prima volta le badanti superano le colf: il futuro dell’inverno demografico è già presente. Quale è lo scenario attuale di fronte al quale ci troviamo? “L’Italia invecchia, sì, come tutte le altre società mature avanzate, perché si vive più a lungo. La sfida comune è quella di trasformare la quantità di anni in più che si aggiungono in qualità di vita da vivere – spiega Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia alla Cattolica di Milano –. Dobbiamo mettere basi solide alla società della longevità verso cui stiamo andando. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alessandro Rosina: “A un popolo che invecchia serve più qualità della vita”

In questa notizia si parla di: rosina - invecchia - alessandro - qualità

In Italia un cittadino su quattro ha più di 65 anni, e nel 2050 sarà uno su tre. L’invecchiamento della popolazione non è più solo una questione demografica: è una sfida sociale, economica e sanitaria che coinvolge tutti. In questo video vi portiamo dentro Vai su Facebook

Longevità, tra qualità dell’invecchiamento e silver economy; Le scelte delle nuove generazioni seguono il benessere (e lo fanno crescere); L'Italia invecchia e perde forza lavoro: i giovani under 35 occupati calano di 2,3 mln in vent'anni.