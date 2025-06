ALER Bergamo | nuovi bandi per 80 alloggi destinati a famiglie in difficoltà

Se sei alla ricerca di una casa e ti trovi in difficoltà, questa è un’occasione da non perdere. ALER Bergamo, Lecco e Sondrio hanno aperto nuovi bandi per 80 alloggi destinati a famiglie e cittadini in situazioni di disagio abitativo. Le unità disponibili sono distribuite in diversi Comuni della provincia di Bergamo, offrendo speranza e nuove possibilità di stabilità. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: ecco come puoi fare domanda e cambiare la tua vita.

ALER Bergamo, Lecco e Sondrio annuncia l'apertura di nuovi bandi per l'assegnazione di alloggi destinati a famiglie e cittadini in difficoltà abitativa. Le unità disponibili si trovano in diversi Comuni della provincia di Bergamo, all'interno degli Ambiti territoriali di Dalmine, Grumello del Monte, Romano di Lombardia, Seriate e Treviglio. I bandi rientrano nella programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale promossa da ALER in collaborazione con i Comuni del territorio, con l'obiettivo di rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie con maggiori fragilità economiche.

