Alcaraz soffre ma vince | battaglia di 3 ore con Munar è ai quarti al Queen’s

Carlos Alcaraz dimostra ancora una volta di essere un fuoriclasse, superando una dura battaglia di oltre tre ore contro Munar ai quarti del Queen’s. Nonostante le sofferenze sul campo, il giovane campione del Roland Garros conquista la sua 15ª vittoria consecutiva, confermando il suo stato di forma eccellente e il suo spirito indomabile. La sua strada verso il titolo continua: tra Opelka e Rinderknech si prepara a scrivere un altro capitolo memorabile.

Il campione del Roland Garros supera il connazionale Jaume Munar, numero 59, dopo una lotta di 3 ore e 23 minuti con il punteggio di 6-4 6-7(7) 7-5. Per Alcaraz è la 15ª vittoria consecutiva, ai quarti uno tra Opelka e Rinderknech. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz soffre ma vince: battaglia di 3 ore con Munar, è ai quarti al Queen’s

In questa notizia si parla di: alcaraz - munar - quarti - soffre

Alcaraz-Munar oggi al Queen’s: orario, precedenti e dove vedere il match - Oggi al Queen's, il grande talento spagnolo Carlos Alcaraz torna in campo per sfidare l’amico e avversario Jaume Munar in un emozionante derby tutto italiano.

Alcaraz soffre ma vince: battaglia di 3 ore con Munar, è ai quarti al Queen’s; Alcaraz-Munar oggi al Queen’s: orario, precedenti e dove vedere il match; Atp Roma, i risultati di oggi: Alcaraz, Zverev e Draper ai quarti.

Alcaraz soffre ma vince: battaglia di 3 ore con Munar, è ai quarti al Queen’s - Il campione del Roland Garros supera il connazionale Jaume Munar, numero 59, dopo una lotta di 3 ore e 23 minuti con il punteggio di 6- Lo riporta gazzetta.it

ATP Queen’s: Alcaraz vince di puro orgoglio dopo quasi tre ore e mezzo di battaglia con Munar - In precedenza Lehecka e Fearnley avevano conqistato il pass per i quarti ... Da ubitennis.com