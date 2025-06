Alcaraz-Munar oggi al Queen’s | orario precedenti e dove vedere il match

Oggi al Queen's, il grande talento spagnolo Carlos Alcaraz torna in campo per sfidare l’amico e avversario Jaume Munar in un emozionante derby tutto italiano. Con il passaggio ai quarti dell’ATP 500 di Londra in palio, i tifosi si chiedono orario, precedenti e come seguire questa sfida imperdibile. Restate con noi, perché vi sveleremo tutte le informazioni per non perdere neanche un secondo di questo spettacolare match.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz torna in campo al Queen's. Oggi, giovedì 19 giugno, il tennista spagnolo affronta il connazionale Jaume Munar nell'Atp 500 di Londra. Un derby spagnolo, quello tra il numero due del ranking (fresco vincitore del Roland Garros) e il numero 59, che vale i quarti del torneo inglese. Ecco orario, precedenti e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alcaraz-Munar oggi al Queen’s: orario, precedenti e dove vedere il match

In questa notizia si parla di: alcaraz - munar - queen - orario

Alcaraz-Munar oggi al Queen's: orario, precedenti e dove vedere il match - Oggi, giovedì 19 giugno, il tennista spagnolo affronta il connazionale Jaume Munar nell'Atp 500 di Londra. Segnala msn.com

Carlos Alcaraz affronta Jaume Munar al Queen’s di Londra per i quarti dell’atp 500 - Al torneo Atp 500 di Londra al Queen's, Carlos Alcaraz affronta Jaume Munar nei quarti di finale in un derby spagnolo trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis giovedì 19 giugno. Scrive gaeta.it