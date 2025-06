Alcaraz chi la dura la vince | la nuova coppia di tennisti fa impazzire il web

Alcaraz, l'indiscusso talento del tennis mondiale, ha dimostrato che la perseveranza premia: la sua insistenza ha fatto breccia nel cuore di una delle atlete più ammirate del circuito. La loro storia, tra passione e ambizione, sta facendo impazzire il web, confermando che a volte, "chi la dura la vince". Ma cosa si nasconde dietro questa coppia inaspettata? Scopriamolo insieme.

Carlos Alcaraz ha dovuto insistere, ma alla fine l'ha spuntata: la tennista ha ceduto al suo fascino e adesso formano la coppia più chiacchierata del web, C'è stato un momento in cui sembrava che lui fosse completamente ai suoi piedi. Prima ancora di esplodere e di raggiungere il successo, infatti, aveva fatto sapere di ammirarla e di voler seguire le sue orme. Perché questo lei, a differenza sua, aveva già vinto, a quel tempo, uno Slam, vale a dire l'edizione 2021 degli Us Open. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Carlos Alcaraz non sapeva ancora che New York avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera, proprio come lo aveva avuto per la bella Emma Raducanu.