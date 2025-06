Alberto Costa titolare? Tudor ha scelto | è ufficiale la decisione sul portoghese per Al Ain Juve

Alberto Costa, il talentuoso terzino portoghese, è stato scelto da Igor Tudor come titolare nel debutto dell’Al Ain al Mondiale per Club. Dopo aver saputo di essere parte integrante della formazione ufficiale, Costa si prepara a dare il massimo in questa importante sfida, lasciando alle spalle dubbi e incertezze. La sua presenza sulla fascia destra rappresenta un elemento di grande fiducia e determinazione per la squadra.

Alberto Costa titolare? Tudor ha scelto: decisione ufficiale per il debutto al Mondiale per Club. La formazione di Igor Tudor. Sono ufficiali le formazioni di Al Ain Juve, il match d'esordio per la squadra di Tudor al Mondiale per Club. L'allenatore bianconero ha sciolto tutti i dubbi di formazione. Sulla fascia destra non ci sarà l'americano Weah ma Alberto Costa: il terzino portoghese, titolare anche a Venezia nell'ultima di Serie A, agirà da esterno destro a tutta fascia nel consueto 3-4-2-1 di Tudor.

