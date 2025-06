Alberto Costa esulta | Giochiamo ogni partita per vincere è stato così questa sera e sarà così anche per le prossime partite I tifosi sono un grande supporto!

Alberto Costa, difensore della Juventus, alza il tiro e invita a pensare in grande: "Giochiamo ogni partita per vincere, è questa la nostra filosofia." Dopo il trionfo 5-0 contro l’Al Ain nel Mondiale per Club, il portoghese ha sottolineato l’importanza del supporto dei tifosi e della mentalità vincente. La Juventus si prepara alle prossime sfide con entusiasmo e determinazione, pronti a scrivere altri capitoli di successo.

Alberto Costa, difensore della Juve, ha parlato così dopo la vittoria per 5-0 contro l'Al Ain all'esordio nel Mondiale per Club. Ai canali ufficiali bianconeri, Alberto Costa ha parlato così dopo Al Ain Juve, terminata 5-0 per i bianconeri all'esordio nel Mondiale per Club e con due assist proprio del calciatore portoghese. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. PAROLE – «Giochiamo ogni partita per vincere, è stato cosi questa sera e sarà così anche per le prossime partite. Ringraziamo i tifosi presenti, che sono importantissimi e sono un grande supporto per noi».

