Alberto Costa da oggetto misterioso a punto fermo E così spinge Nico Gonzalez sul mercato

Dal misterioso Alberto Costa a Punto Fermo, il panorama calcistico italiano si trasforma con Nico Gonzalez al centro dell’attenzione. Il portoghese sta emergendo con una crescita impressionante, superando anche calciatori più costosi e meno convincenti, come l’ex Fiorentina. Una scelta strategica che potrebbe rivoluzionare le prossime mosse di mercato, puntando su chi dimostra davvero valore in campo. La sfida ora è capire se Gonzalez saprà consolidare questo ruolo di protagonista.

Il portoghese sta crescendo tanto da poter essere favorito anche su chi - a differenza sua - espone il club a delle spese decisamente superiori e meno giustificate dalle prestazioni: uno su tutti l'argentino ex Fiorentina.

Alberto Costa Juve, cambia il futuro del terzino? Ecco la posizione del club bianconero: cosa filtra in vista dell’estate. Ultimissime - Alberto Costa potrebbe vedere il suo futuro alla Juventus cambiare dopo la recente prestazione contro la Lazio.

