Alberi e polemiche | Uno scempio Dateci spiegazioni

Continuano a piovere critiche verso l'amministrazione Buoncristiani riguardo la decisione di abbattere 83 eucalipti che si trovavano lungo la strada per Valli. E a nulla fino ad ora sono servite le spiegazioni del sindaco Buoncristiani, perché l'ondata di dubbi e richieste di spiegazioni non accenna a placarsi. Anche il gruppo consigliare di minoranza "Follonica a Sinistra" ha preso una posizione dura rispetto a questo intervento e alle spiegazioni in merito da parte degli esponenti della maggioranza. "È inaccettabile – dicono i consiglieri di opposizione – che si tenti di giustificare un intervento così impattante con un tema di sicurezza quando poco tempo prima era stato richiesto da un consigliere di maggioranza un intervento proprio in quella strada.