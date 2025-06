Alba vintage district Musica e spettacoli

Alba Vintage District conquista Riccione con musica e spettacoli, portando una ventata di eleganza alla tradizionale Notte Rosa. Tre comitati uniscono le forze sotto la guida della Nuova Associazione Riccione Alba per trasformare viale Dante e Tasso in un palcoscenico di cultura e raffinatezza. La presidente Antonella Semprini spiega: "Volevamo cambiare il volto della festa, rendendola più elegante e coinvolgente". Un evento che promette di sorprendere e affascinare tutti, segnando un nuovo capitolo nella storia delle notti estive.

Tre comitati credono nella (nuova) Notte rosa. Nasce così ‘Alba vintage district’, una manifestazione che occuperà le aree di viale Dante e viale Tasso. A spingere per realizzare l’evento la neonata Nuova associazione Riccione alba. "È stata volutamente scelta la data della Notte Rosa per cercare di sdoganare l’idea della festa da sballo e dargli, finalmente, un’immagine più elegante e raffinata – spiega la presidente Antonella Semprini –. Riccione merita questo". Per il consigliere Daniele Tomassini: "Questo primo evento è un bellissimo segnale per la città e per tutti coloro che, nei mesi scorsi, hanno espresso dubbi o polemiche sulla nascita della nostra associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alba vintage district. Musica e spettacoli

In questa notizia si parla di: alba - vintage - district - musica

In occasione della NOTTE ROSA, della Riviera Romagnola, per la prima volta, si svolgerà una serata a tema Vintage, dislocata nel distretto "Alba" di Riccione, da qui nasce... . . ALBA VINTAGE DISTRICT Sabato 21 Giugno 2025 Dalle 20.00 alle 24.00 Ingress Vai su Facebook

Alba vintage district. Musica e spettacoli; Notte Rosa Vintage a Riccione Alba: sabato 21 giugno 2025 nasce “Alba Vintage District”; Riccione Alba: un’estate in festa tra musica, fiabe, tradizione e mercatini.

Musica e mercatini nell’estate dell’Alba - Spazia tra musica, tradizioni, mercatini e iniziative per tutte le età il cartellone degli eventi che il Comitato PromoAlba- Secondo msn.com

Alba: concerto “Jumble Music Lab” per “Musica in Museo” - 30 il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali “Federico Eusebio” di Alba ospita il quarto concerto della rassegna “Musica in Museo”. Da atnews.it