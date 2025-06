Alba di fuoco in Israele | missili su un ospedale I media Usa | Trump ha approvato i piani d’attacco all’Iran ma aspetta i negoziati

L’alba si tinge di tensione nel Medio Oriente, con scontri e attacchi che scuotono la fragile pace della regione. Tra missili su ospedali e operazioni militari strategiche, il conflitto si infila sempre più in profondità, mentre i leader mondiali cercano di gestire una crisi senza precedenti. Eppure, dietro le quinte, si fa strada un doppio gioco politico: Trump avrebbe approvato piani di attacco a Teheran, ma aspetta i negoziati. La partita è ancora tutta da giocare.

Sono ripresi all’alba i combattimenti nei cieli del Medio Oriente. L’Iran ha colpito l’ospedale Soroka di Beer Sheva, nel sud di Israele; Israele, secondo quanto riferito dalla stampa iraniana, ha attaccato il reattore ad acqua pesante di Arak, in Iran. Intanto, sul fronte politico, il Washington Street Journal riporta che Donald Trump avrebbe dichiarato ai suoi collaboratori di alto livello di aver approvato i piano di attacco a Teheran, ma di attendere per vedere se abbandonerà il suo programma nucleare. I media Usa: “Trump ha approvato i piani d’attacco all’Iran”. Il giornale cita l’impianto di arricchimento iraniano di Fordow come un possibile obiettivo statunitense. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it