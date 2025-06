Al via le Visite Guidate Teatralizzate Anime Ribelli nuova live experience teatrale da Roma Antica ai femminicidi di oggi

Al via le visite guidate teatralizzate “Anime Ribelli”, una nuova live experience che mette in scena il percorso dalle radici della Roma antica ai femminicidi di oggi. Dal 2 luglio 2025, un viaggio emozionante nel tempo per riflettere sulla lotta delle donne e sui progressi ancora da compiere. Perché conoscere il passato è il primo passo per cambiare il presente e costruire un futuro più giusto ed equo.

DAL 2 LUGLIO 2025 Per secoli le donne sono state relegate ad un ruolo inferiore, oppure considerate oggetto di proprietà o vittime di violenza. Nonostante i progressi della società e il raggiungimento della parità di genere, le cronache recenti continuano a denunciare episodi drammatici, evidenziando una triste continuità tra passato e presente: la violenza di ieri, seppur in contesti e luoghi diversi, rispecchia purtroppo quella di oggi. Ed è proprio la triste connessione tra passato e presente, con particolare riferimento agli ultimi femminicidi, che la kermesse “Visite Guidate Teatralizzate”, da anni presente negli eventi dell’estate romana, ha deciso di lanciare una nuova visita educativa, interattiva e teatrale: “Anime Ribelli: Donne Coraggiose di Roma” con un doppio appuntamento il 2 e 23 luglio 2025 ore 21. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Al via le Visite Guidate Teatralizzate. “Anime Ribelli”, nuova live experience teatrale da Roma Antica ai femminicidi di oggi

Al via le Visite Guidate Teatralizzate. "Anime Ribelli", nuova live experience teatrale da Roma Antica ai femminicidi di oggi, voci di donne che hanno sfidato il silenzio. Un ponte tra presente e passato contro la violenza.

