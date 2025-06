Al via le seconde prove latino al liceo classico matematica allo scientifico

LA SCUOLA. È arrivato il momento della seconda prova scritta per gli studenti alle prese con la Maturità 2025. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Al via le seconde prove, latino al liceo classico, matematica allo scientifico

Prove Invalsi, al via nelle classi seconde delle superiori, con una novità: c’è anche la prova sulle competenze digitali - A partire da oggi, 12 maggio, si svolgeranno le prove Invalsi per gli studenti del secondo anno delle scuole superiori, completando così il ciclo annuale di valutazione iniziato con le scuole primarie.

Seconda prova della Maturità 2025: materie, durata, traccia e quanto vale. Cosa si può (e deve) portare - Archiviata la prima prova, giovedì 19 giugno 2025, a partire dalle 8:30, i maturandi (oltre mezzo milione) devono affrontare la seconda prova di indirizzo, che è diversa da istituto ... Si legge su leggo.it