Al via India Città aperta dall’8 luglio al 3 agosto Oltre 50 eventi e più di 100 artisti tra teatro musica cinema editoria e format per famiglia

TEATRO INDIA 8 luglio – 3 agosto 2025 Un'estate immersiva di arte e comunità al Teatro India dall' 8 luglio al 3 agosto: un'offerta artistica intergenerazionale trasforma gli spazi teatrali in un dinamico punto di riferimento per la città per un totale di oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati INDIA CITTÀ APERTA ALL'OMBRA DEL GAZOMETRO, UN FIUME IN PIENA DI MUSICA, TEATRO, INCONTRI E PERFORMANCE. VIENI A VEDERE COME SI MUOVE IL FUTURO TEATRO, DANZA, ARTI PERFORMATIVE ANONIMA TEATRI XHULIANO DULE, ALEKSANDROS MEMETAJ, YORIS PETRILLO AZ THEATRE TEDACÀ IANTE ROACH ANOMALIA MEDIA I GIULIA BLASI, CRISTIANA VACCARO EMANUELA CAPPELLO LUCA D'ADDINO ED ENRICO PITTALUGA NICCOLÒ FETTARAPPA E LORENZO MARAGONI ALESSANDRA FLAMINI LEONARDO MANZAN GIULIANO LOGOS ANNAGAIA MARCHIORO PAOLA MICHELINI EMILIANO MORANA E FABIO MORGAN RAIZES TEATRO ALESSANDRO IENZI FILIPPO TIMI E LORENZO MINOZZI WOW – INCENDI SPONTANEI MUSICA GIULIA ANANIA, IVAN TALARICO NEUE ÄRA COSMONAUTI BORGHESI CO2 BABY CHINO FRANCESCO DE CARLO & TU PREFERISCO IGNAZIO LYSINE LAVINIA MANCUSI ORIGAMI SMILES ER PINTO, EMILIO STELLA E DAVID "SHINY D" ASSUNTINO I SALE DIANA TEJERA E BEATRICE TOMASSETTI I AGNESE VALLE CIRCO E KIDS CHIEN BARBU MAL RASÉ DANIELE ANTONINI INDIA BARETTO PIER CORTESE LE RADIOSE EMANUELA BELMONTE, GENEA MANENT E VALENTINA MUSOLINA ATELIER KIDS ZIPZONE NICOLA CAMPIOTTI, EVITA CIRI E GIULIA GIORDANO CINEMA 24 FRAME AL SECONDO CONTROCHIAVE, FAMIGLIA VALDISERRI – DI CARO ARTI VISIVE DOMANI MICHELA ROSSI " SONNO ", CARLOTTA VACCHELLI E ARTISTI VARI EDITORIA, POESIA, TALK E MEETING GIULIA ANANÌA E OSPITI A SORPRESA I COMMUNITY C.

