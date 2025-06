Al via il centro ricreativo estivo con corsi sportivi laboratori e lezioni di lingua

alimenta la creatività, promuove il movimento e stimola l’apprendimento in un ambiente sicuro e divertente. Con corsi sportivi, laboratori e lezioni di lingua, il Cre “E…state con Teo” si conferma come il punto di riferimento estivo per un’estate ricca di emozioni e crescita. Prepariamoci a vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna del gioco e dell’avventura!

Apre i battenti anche quest’anno, sabato 21 giugno al Parco Teodorico, il Cre “E.state con Teo”, organizzato da You and me danza sportiva Asd. Come già negli anni precedenti, l’associazione sportiva diretta da Maria Letizia Rullo organizza infatti per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni un Cre che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Al via il centro ricreativo estivo con corsi sportivi, laboratori e lezioni di lingua

In questa notizia si parla di: centro - ricreativo - estivo - corsi

? Comunichiamo che SONO APERTE LE ISCRIZIONI al CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2025. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 21 giugno 2025 . Per cercare di rispondere alle esigenze delle famiglie anche quest’anno il Comune Vai su Facebook

Al via il centro ricreativo estivo con corsi sportivi, laboratori e lezioni di lingua; Iscrizione ai Centri Estivi Ricreativi (CER) / Servizi / Homepage; Detrazione centri estivi 2025, il trucco per scalarli comunque dalle tasse.

Centro Ada-Bruno Di Odoardo ad Ascoli, corsi di musica e sassofono. Ecco quando - Non chiude per ferie e continua dunque la sua attività a pieno ritmo nel periodo estivo con le usuali animazioni di assistenza e consulenza ma anche innovative ... Secondo picenooggi.it

Caro centro estivo, famiglie alle prese con costi in rialzo anche per il 2025 - Adoc sulla rilevante crescita di costi dei centri estivi. Da mammemagazine.it