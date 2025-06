Al via i Venerdì Piacentini e il Festival di Veleia | cosa fare nel weekend

Se il weekend si prospetta ricco di emozioni e cultura, non perdere gli eventi imperdibili che animano Piacenza e Fiorenzuola. Tra musica, arte e divertimento, queste giornate promettono esperienze indimenticabili: scopri tutto nel nostro guida agli appuntamenti del fine settimana!

Da venerdì 20 a domenica 22 giugno a Fiorenzuola tre giorni di musica live con la prima edizione del Vusa!Fest Da venerdì 20 a domenica 22 giugno sul Pubblico Passeggio l'edizione 2025 di "Happening" Venerdì 20 giugno a Palazzo Xnl visita guidata gratuita alla mostra "Giovanni Fattori - Il.

Torna "Tu Si Que Avis": al via le iscrizioni per il talent show dei Venerdì Piacentini - Ritorna "Tu Si Que Avis", il talent show dei venerdì piacentini! Dopo il successo della prima edizione, AVIS Comunale Piacenza lancia le iscrizioni per questa entusiasmante competizione, promossa dal Gruppo Giovani in collaborazione con il Comune di Piacenza e Black Lemon.

Il Festival di Teatro Antico di Veleia quest’anno si apre anche a due vicini bellissimi borghi d’arte: Castell’Arquato e Vigoleno ospiteranno gli spettacoli d’apertura e chiusura del Festival. Sabato 21 giugno alle 21.30 sarà infatti la piazza monumentale di Castell Vai su Facebook

