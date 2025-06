Al via i gruppi di cammino per le donne in gravidanza organizzati da Ausl Romagna

Prendi fiato e preparati a vivere un’esperienza di benessere e condivisione: al via i gruppi di cammino per donne in gravidanza, organizzati dall’AUSL Romagna. Dal 23 giugno, un percorso che unisce salute, natura e supporto, condotto da ostetriche in pensione e volontarie, nel cuore di Rimini e Riccione. Un’occasione imperdibile per prendersi cura di sé e del proprio bambino…

Partiranno lunedì 23 giugno i gruppi di cammino per donne in gravidanza e puerperio sia nel Distretto sanitario di Rimini che in quello di Riccione, condotti come walking leader da ostetriche in pensione e volontarie. A Rimini l’iniziativa si svolgerà tutti i lunedì mattina, alle 9, con ritrovo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Al via i gruppi di cammino per le donne in gravidanza organizzati da Ausl Romagna

