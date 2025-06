Al presunto killer di villa Pamphili Rexal Ford oltre 800mila euro di finanziamenti pubblici per un film mai girato

Un caso che scuote l’opinione pubblica: Rexal Ford, presunto killer di Villa Pamphili, avrebbe ricevuto oltre 800 mila euro di fondi pubblici per un film mai realizzato. Una scoperta che solleva interrogativi sulla trasparenza dei finanziamenti statali e sulle ombre che ancora avvolgono questa vicenda. La vicenda si infittisce, lasciando aperto il dibattito su come tutelare i nostri fondi pubblici e garantire giustizia.

Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, avrebbe ottenuto dal ministero della Cultura italiano oltre 800mila euro di tax credit per girare un film. Lo scrive Franco Bechis su Open, riportando come il misterioso uomo arrestato in Grecia e in attesa di essere estradato in Italia, indagato per la morte.

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

