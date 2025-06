Al governo spagnolo scappa la verità | il blackout era colpa dei magheggi green

Il governo spagnolo fatica a nascondere la verità: il blackout del 28 aprile non è stato un semplice incidente, ma il risultato di manovre discutibili nel settore delle energie rinnovabili. Un rapporto dettagliato svela come le politiche green siano state spinte oltre i limiti, sacrificando la sicurezza per mantenere basse le bollette. La questione solleva interrogativi cruciali sulla sostenibilità e l’etica delle scelte energetiche. Continua a leggere per scoprire tutta la verità.

La sovratensione, le oscillazioni e poi «la reazione a catena»: il governo spagnolo svela le 3 cause del maxi-blackout di aprile - scatenato una riflessione globale sulla vulnerabilità delle reti elettriche. Secondo il rapporto, tre sono le cause principali: la sovratensione, le oscillazioni e la reazione a catena che ne è derivata.

