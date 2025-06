Al comitato Pescara Fortis il progetto del Parco centrale piace Ma serve sicurezza o sarà una terra di nessuno

Al comitato Pescara Fortis il progetto del Parco Centrale entusiasma, ma la sicurezza resta una priorità imprescindibile. Mentre applaudiamo alla proposta innovativa e al grande potenziale di questa iniziativa, non possiamo ignorare il rischio di una terra di nessuno senza adeguate misure di tutela. Solo con un impegno condiviso e soluzioni concrete si potrà trasformare questa visione in un vero spazio di comunità e sicurezza.

"Accogliamo con grande favore la presentazione del progetto esecutivo per il nuovo Parco Centrale nell'area di risulta. L'iniziativa del sindaco Carlo Masci è meritoria e rappresenta una scelta progettuale con ampie e indiscutibili potenzialità di valorizzazione per il cuore della nostra città".

