Al Circolo della Stampa l' evento contro il genocidio a Gaza e la guerra

Il Circolo della Stampa si trasforma in un palcoscenico di speranza e solidarietà il 24 giugno alle 18:30, con un evento che denuncia il genocidio a Gaza e invita alla pace. Coordinato da Giorgio Fontana, il dibattito vedrà interventi di personalità di rilievo come Domenico Gallo, per ribadire che solo l’unione e il dialogo possono costruire un futuro di giustizia e libertà per tutti i popoli oppressi. Un appuntamento imperdibile per chi crede nella pace.

Il programma dell'iniziativa di sostegno alla pace contro la guerra per Gaza e per tutti i popoli oppressi, che si terrà il 24 giugno, alle ore 18:30, al Circolo della Stampa. Introduce e coordina Giorgio Fontana, Professore di Diritto del Lavoro Intervengono Domenico Gallo

