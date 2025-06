Al Bano | Squallido quando mi accusarono di tenere Ylenia nascosta in casa Amadeus e Carlo Conti? Mi hanno preso in giro

Al Bano, artista leggendario e icona della musica italiana, rivive momenti intensi e dolorosi della sua vita nel programma "Storie al bivio show". Dall’amarezza per l’esclusione dal Festival di Sanremo alle ferite ancora aperte per la scomparsa della figlia Ylenia, il suo racconto svela un lato più intimo e autentico di un uomo che ha affrontato sfide profonde con coraggio e determinazione. Continua a leggere.

Al Bano si racconta nel programma Storie al bivio show, dall'esclusione dal Festival di Sanremo alla tragedia della scomparsa della figlia Ylenia Carrisi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bano - ylenia - squallido - accusarono

Al Bano risponde al questionario di Proust: «Di me cambierei l'altezza. Il mio più grande rimpianto? Non essere riuscito a salvare mia figlia Ylenia» - Al Bano risponde al famoso questionario di Proust, condividendo riflessioni sulla sua vita, i sogni e i rimpianti.

Al Bano: “Squallido quando mi accusarono di tenere Ylenia nascosta in casa. Amadeus e Carlo Conti? Mi hanno preso in giro” - Al Bano si racconta nel programma Storie al bivio show, dall'esclusione dal Festival di Sanremo alla tragedia della scomparsa della figlia Ylenia Carrisi ... Da fanpage.it

Al Bano: «Sanremo? Amadeus e Carlo Conti mi hanno preso in giro. Io accusato di nascondere mia figlia Ylenia per pubblicità» - Il cantante non perdona gli ultimi direttori artistici che non l'hanno richiamato in gara e ... Scrive ilmessaggero.it