Al Bano sfogo clamoroso | Amadeus e Conti mi hanno preso in giro

Al Bano esplode in un lungo sfogo, svelando i retroscena più dolorosi della sua vita e puntando il dito contro chi, con ingiustizie, ha cercato di screditarlo. Tra lacrime e rabbia, il cantante rivela le accuse più infamanti rivolte alla sua famiglia, tra cui quella che riguarda sua figlia Ylenia. Un’intervista intensa e senza filtri, che promette di sconvolgere gli spettatori e di mettere in discussione molti pregiudizi.

"Ho avuto una vita piena, con i miei bassi, naturalmente. Su di me hanno detto e scritto tutto, ma la cosa più squallida che ho subito riguarda mia figlia Ylenia. Mi hanno accusato di tenerla nascosta in casa per farmi pubblicità". Albano parla ruota libera con Monica Setta nella prima serata di Storie al bivio Show, nella puntata di martedì 24 giugno in onda alle 21.30 su Rai 2. E si toglie - a sorpresa - qualche sassolone dalle scarpe, a cominciare dal Festival di Sanremo. "Dicono che ho la 'sanremite' ed è vero - confessa -, Ci tenevo a tornare al Festival, ma sono stato preso in giro prima da Amadeus e poi anche da Carlo Conti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Al Bano, sfogo clamoroso: "Amadeus e Conti mi hanno preso in giro"

In questa notizia si parla di: bano - sfogo - clamoroso - amadeus

Al Bano furioso come non mai: ecco cosa è successo e il motivo del duro sfogo - Al Bano, icona della musica italiana, ha espresso la sua furia in un acceso sfogo pubblico, rivelando un aspetto inaspettato della sua sensibilità.

Al Bano, sfogo clamoroso: Amadeus e Conti mi hanno preso in giro | .it; Iran, il fumo si leva dal reattore di Arak colpito da Israele | .it.

Al Bano escluso da Sanremo, lo sfogo: «Basta, non ci riproverò più». Poi attacca Amadeus e il conduttore "risponde" - L'attacco ad Amadeus Al Bano ha voluto però lanciare una frecciata ad Amadeus, che a Sanremo ha condotto la sua ultima ... Scrive leggo.it

Al Bano/ Frecciata ad Amadeus dopo il no a Sanremo 2024, lo sfogo - ] Amadeus mi ha scritto che non c’era spazio ... Come scrive ilsussidiario.net