Al Bano e il concerto a San Pietroburgo | È meschino pensare che lo faccia per soldi ma è giusto essere retribuito

«Ho smesso di fare concerti in Russia quando è scoppiata la guerra. Ho cantato molte volte per loro in passato, ma ho preso l’impegno di non esibirmi in quei luoghi fino a che non ci sarà la pace». Aveva detto Al Bano in un’intervista a Gente questo marzo, ora però, con l’annuncio di un suo concerto a San Pietroburgo il 20 giugno, nonostante di pace non se ne parli, Gente torna a intervistarlo. Perché torna in Russia? «Perché è il mio mestiere, mi hanno invitato per una manifestazione che non ha nulla a che vedere con la guerra» Al Bano spiega che il concetto è stato organizzato dall’associazione italo-russa e che ha avuto molte rassicurazioni sul fatto che «a San Pietroburgo il clima non è teso, non c’è sapore di guerra» «Ho scelto di esserci per guardare in faccia una realtà vista solo in tv, per capire cosa sta accadendo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it